بريطانيا تطالب إيران بالإفراج عن ناقلة النفط وطاقمها فوراً

قال متحدث باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إن بريطانيا دعت إيران اليوم الاثنين إلى الإفراج فوراً عن الناقلة ستينا إمبيرو، التي ترفع علم بريطانيا، وطاقمها، واصفة احتجازها في مضيق هرمز بأنه غير قانوني.

وترأس ماي اجتماعاً للجنة الطوارئ في البلاد، ومن المتوقع أن يدلي وزير الخارجية جيريمي هنت ببيان أمام البرلمان في وقت لاحق اليوم للرد على انتقادات بأنه كان يجب على بريطانيا مرافقة الناقلة.

وقال المتحدث باسم ماي للصحفيين "تم احتجاز السفينة تحت ذريعة زائفة وغير قانونية، ويجب على الإيرانيين الإفراج عنها وعن طاقمها فوراً".

وفي وقت سابق قال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان ألن إن احتجاز إيران ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز يرقى إلى مستوى "التدخل غير القانوني" رافضاً الرواية الإيرانية للوقائع.

واحتجزت القوات الإيرانية، أول أمس الجمعة في مضيق هرمز، الناقلة "ستينا إمبيرو" التي يملكها صاحب سفن سويدي وترفع علم بريطانيا.

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وتقول السلطات الإيرانية إن الناقلة احتجزت "لعدم احترامها قانون البحار الدولي"، اذ إنها أقفلت جهاز الاستقبال والإرسال بعدما صدمت قوارب صيد إيرانية، وتم احتجازها لإخفاقها في الاستجابة لدعوات الاستغاثة.

ولكن، في رسالة السبت، رفض ألن المزاعم الإيرانية.

وقال، في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن غوستافو ميزا-كوادرا، إن جهاز الإرسال والاستقبال في الناقلة "ستينا امبيرو" لم يكن مغلقاً، وإن السفينة كانت تقترب من المياه العُمانية وكانت "تمارس حقها المشروع في المرور في المياه الدولية".

وبشأن زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني، أضاف ألين "لا يوجد دليل على ذلك. حتى لو حدث ذلك، فإن موقع السفينة داخل المياه العمانية يعني أن إيران لم يكن مسموحاً لها باعتراض ستينا امبيرو".

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