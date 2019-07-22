كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول روسي يبحث مع المجلس العسكري بالسودان التطورات في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الإثنين، مع عضو المجلس العسكري الانتقالي في السودان، صلاح الدين عبد الخالق، الاتفاق الذي وقعه المجلس و"المعارضة".

وقالت وزارة الخارجية الروسية - في بيان بهذا الشأن، بثته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية - إنه جرى خلال اللقاء الذي شارك فيه سفير السودان في (موسكو) نادر يوسف بابكر، مناقشة آخر التطورات في السودان، في سياق الاتفاقية التي وقعت يوم الإثنين الماضي بين المجلس العسكري الانتقالي السوداني، والمعارضة المدنية، التي تمثلها قوى الحرية والتغيير، حول تشكيل الهيئات الإدارية المؤقتة.

وأضافت الوزارة أن الجانب الروسي أكد دعمه للاتفاقات التي تم التوصل إليها، والتي تستهدف ضمان الاستقرار للأوضاع في السودان في أقرب وقت ممكن، وكذا التأكيد على أن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية السودانية وحل الخلافات السياسية الداخلية، أساس لحوار وطني واسع.

ويشهد السودان حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي، مما اضطره إلى مغادرة موقعه بعد ساعات مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن، عبد الفتاح البرهان.