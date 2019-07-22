كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 قتيلاً على الأقل في اعتداء بالعاصمة الصومالية مقديشو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل 17 شخصا على الاقل وأصيب 28 بجروح في انفجار سيارة مفخخة وقع بالقرب من نقطة مراقبة على الطريق المؤدية الى مطار مقديشو واعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه.

وقال محمد يوسف مدير مستشفى مدينة الرئيسي في العاصمة الصومالية "نُقلت جثث 17 شخصا قتلوا في التفجير إلى مشرحة المستشفى فيما تم ادخال 28 اخرين لاصابتهم بجروح مختلفة".

وقال عبد الله أحمد، ضابط الأمن الموجود في مكان الانفجار، إن السيارة حاولت اقتحام الحاجز وانفجرت بالقرب من فندق، في مكان مزدحم للغاية. واضاف "رأينا السيارة المعادية عندما حاولت تجاوز السيارات الأخرى المصطفة وهي تسير الى يسار الطريق وانفجرت بالقرب من فندق أفريك".

وأعلن المتطرفون من حركة الشباب، والمنتسبون الى تنظيم القاعدة، مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقالت حركة الشباب في بيان مقتضب "شنت العملية الاستشهادية باستخدام سيارة مملوءة بالمتفجرات استهدفت حاجزا على طريق المطار".

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وقال عبدولي معلم عبد الرحمن وهو رجل أعمال "من المؤسف أن نرى مثل هذه الكارثة اليوم". واضاف "رأيت ثمانية شبان يقودون دراجات-أجرة قتلوا في الانفجار. كانوا في موقف السيارات بالقرب من الحاجز حيث عادة ما ينتظرون الزبائن".

وقال الشاهد عبد الكريم محمد "لم أكن بعيدا عندما وقع الانفجار، وكان في امكاني رؤية عدد كبير من الاشخاص غارقين في الدماء، كان الانفجار ضخما وألحق أضرارا بعدد كبير من المباني المحيطة".

وروت سعاد علي، وهي من سكان مقديشو ايضا، إنها كانت تغادر وكالة للسفريات عندما أوقعها عصف الانفجار.

واضافت في تصريح لوكالة فرانس برس "لقد أصبت بشظايا في يدي، لكنها خفيفة وليست خطرة... رأيت حوالى 10 أشخاص ممددين على الأرض، والبعض الآخر لا يتحرك، بينما كان آخرون يطلبون المساعدة".

وقد خسرت حركة الشباب التي طردت من مقديشو في 2011، معظم معاقلها. لكنها ما زالت تسيطر على مناطق ريفية كبيرة تنفذ منها عمليات حرب عصابات وتفجيرات انتحارية، بما في ذلك في العاصمة، ضد أهداف حكومية أو أمنية أو مدنية.

وتوعدت حركة الشباب بالاطاحة بالحكومة الصومالية التي يدعمها المجتمع الدولي وقوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم) التي يبلغ قوامها 20 ألف جندي.