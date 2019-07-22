كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل المباحثات الأمريكية التركية حول إدلب والمنطقة الآمنة شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مراسل الغد من أنقرة من أمام وزارة الخارجية مصطفى القطان، أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أكد إن أنقرة سوف تتريث في اطلاق عملية عسكرية في شرق الفرات من أجل دفع الجماعات الكردية المسلحة، وذلك تبعًا لطلب من الإدارة الأمريكية.

وأضاف القطان أن المبعوث الأمريكي الخاص بسوريا جيمس جيفري سوف يلتقي بعدة شخصيات سياسية، ومسؤولين بوزارة الخارجية التركية خلال زيارته إلى أنقرة، للتباحث حول المنطقة الآمنة، موضحًا الاختلافات حولها بين الجانب التركي والجانب الأمريكي، حيث تريد تركيا إنشاء منطقة آمنة على مساحة 30 كيلومترًا، والولايات المتحدة تريدها أن تكون على مساحة 5 كيلومترات فقط.

كما أفادت مراسلة الغد من القامشلي ناز السيد، أن أول رد من قبل قوات سوريا الديموقراطية كان من قبل القائد العام للقوات مظلوم عبد، الذي أكد أن في حال أي جهوم تشنه تركيا على منطقة شرق الفرات ستتحول كامل المناطق الحدودية مع تركيا إلى مناطق حرب قد تتوغل إلى داخل تركيا، مشيرة إلى اجتماعات وفد رفيع المستوى في مدينة كوباني بين القيادة الأمريكية الوسطى والقيادة العامة لقوات سوريا الديموقراطية.

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وأكدت السيد أن المشروع التركي لتنفيذ المنطقة الآمنة مرفوض قطعيًا من قبل جميع الأطراف في الشمال السوري، موضحًة وجود احتمالية للتوصل لاتفاق بشأن منطقة آمنة على مساحة 5 كيلومترات بإشراف دولي، وأن هناك مخاوف جدية من بدء عملية عسكرية جديدة لتركيا.

وكان الجيش التركي قد أعلن حالة التأهب القصوى استعدادا لعملية عسكرية في الشمال السوري، كما قام الجيش التركي بدفع بتعزيرات عسكرية خلال الأيام الماضية بمناطق تل أبيض.