كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد الأوروبي يدين هدم إسرائيل للمباني الفلسطينية.. ويؤكد: "غير قانوني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مسؤول بالاتحاد الأوروبي أن هدم إسرائيل لمبان فلسطينية في القدس يتناقض مع القانون الدولي.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، مايا كوسيانيتش: "سياسة الاستيطان الإسرائيلي، بما في ذلك الإجراءات المتخذة في هذا السياق، مثل النقل والإجلاء والإخلاء القسري وهدم المنازل ومصادرتها، كلها ممارسات غير قانونية وفقاً للقانون الدولي".

وأضافت "نتوقع من السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات الهدم بشكل فوري"، مشيرة إلى أن معظم المباني تقع في المنطقة "أ" و"ب" من الضفة الغربية، حيث يقع نطاق اختصاص السلطة الفلسطينية على الأمور المدنية وفقاً لاتفاقيات أوسلو.

وشرعت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين، بعمليات هدم منازل في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس، وترجع إسرائيل الهدم لأسباب أمنية بزعم أن المباني مقامة بالقرب جداً من السياج الذي بنته حول الضفة الغربية.