كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دراسة: أكبر مدن ألمانيا تفشل في تلبية الطلب على مساحة المعيشة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت دراسة نشرها المعهد الاقتصادي الألماني (IW) اليوم الاثنين أنه في المدن السبع الكبرى في ألمانيا، تم إكمال 71 بالمائة فقط من الشقق اللازمة لتلبية الطلب المتزايد بين عامي 2016 و2018.

وقالت الدراسة إنه من أجل تلبية الطلب المتزايد على السكن في المدن الألمانية بحلول عام 2020، يجب بناء حوالي 341،700 شقة كل عام على مستوى البلاد، منها 62،800 بحاجة إلى بناء في المدن السبع الكبرى.

وقال رالف هينجر ومايكل فويتلايندر مؤلفي الدراسة: "لا توجد شقق هنا حاليًا فحسب، بل هناك أيضًا حاجة إلى زيادة أخرى في نشاط البناء على المدى الطويل".

وتطلبت مدينة برلين بناء حوالي 21000 شقة جديدة كل عام بحلول عام 2030. ومع ذلك، لم تقم المدينة حاليًا ببناء 17000 شقة جديدة سنويًا.

كما تهدف الحكومة الألمانية إلى بناء حوالي 375000 وحدة سكنية سنويًا للفترة من 2018 إلى 2021.

ومع ذلك، لاحظت الدراسة أن "بناء أكثر من 300000 شقة يبدو غير مرجح" بالنظر إلى عبء العمل المرتفع في صناعة البناء والتشييد الألمانية، ونقص العمال المهرة وكذلك العمليات البيروقراطية الطويلة للمباني السكنية الجديدة.

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وقال هينجر، كبير الاقتصاديين لسياسة الإسكان والاقتصاد العقاري في المعهد الاقتصادي الألماني: "لا يمكننا مواكبة البناء، ولا يمكننا بناء مساكن كافية في المناطق والمراكز الحضرية".

وأكد مؤلفو الدراسة على أهمية "التحويل قبل البناء الجديد" من أجل تجنب زيادة العرض في المناطق الريفية.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي منذ نهاية عام 2015، ارتفعت أسعار العقارات السكنية بنسبة 22 بالمائة في جميع أنحاء ألمانيا.

ووفقًا لمكتب الإحصاء الفيدرالي خلال السنوات الأربع الماضية، تم تسجيل ديناميات أسعار أعلى من المتوسط للوحدات السكنية في المدن الكبرى، حيث ارتفعت الأسعار بنحو 41 في المائة.

وقالت دراسة المعهد الاقتصادي الألماني إن كمية المساكن التي بنيت في المدن الكبرى في ألمانيا كان لها تأثير مباشر على أسعار الإيجارات ويعتقد هينجر أن "بناء المنازل هو أفضل وسيلة ضد ارتفاع الإيجارات".

