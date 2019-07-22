كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة التحرير الفلسطينية تعلن وقف التعامل مع المحاكم الإسرائيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للمحكمة الجنائية الدولية، حول هدم إسرائيل منازل فلسطينيين في القدس.

وأشار صائب عريقات إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب من السفير في الأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة.

وقال عريقات، خلال مؤتمر صحفي، إن "الحكومة الفلسطينية قررت بتوجيهات من الرئيس عباس تعويض السكان، وتوفير إسكان فوري للعائلات".

وأضاف "الرئيس عباس طلب من سفير فلسطين بالأمم المتحدة التقدم بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن، وسنتوجه أيضا إلى الجمعية العامة".

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كما ذكر أن "الخارجية الفلسطينية قدمت ملحقا للجنائية الدولية، حول الجريمة التي وقعت اليوم في حي واد حمص بالقدس".

وأعلن عريقات أيضا، خلال المؤتمر، أن "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أوقفت التعامل مع محاكم الاحتلال".

وهدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، 8 مبان تحتوي على عشرات الشقق السكنية في منطقة واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة.

وبحسب شهود عيان فإن القوات الإسرائيلية حاصرت في ساعات الخليج 365 المنطقة واقتحمتها بعشرات المركبات العسكرية والجرافات وجرى فرض طوق أمني محكم على المكان لتشرع الجرافات بعملية الهدم.