كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل يحاصر عشرات الاشخاص في مبني بمومباي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح أحد رجال الإطفاء إنه اندلع حريقًا كبيرًا في مبنى شاهق به مكاتب لشركة هواتف حكومية في مومباي العاصمة المالية للهند، ويخشون أن يكون هناك العشرات من الأشخاص محاصرين.

يقول الضابط انه يقوم 14 محرك إطفاء في الموقع بإجلاء الأشخاص باستخدام منصات هيدروليكية في منطقة باندرا بالمدينة.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصًا يحطمون ألواح النوافذ ويلوحون لرجال الاطفاء لإجلائهم. ولم يتم الابلاغ عن وقوع اصابات.

و قالت امرأة أنقذتها خدمات الإطفاء لقناة نيودلهي الإخبارية أن هناك حوالي 30 إلى 40 شخصًا ينتظرون إجلائهم من المبنى، مع امتلاء الطابقين الثالث والرابع بالدخان.

الحرائق شائعة في الهند، حيث غالبًا ما يتم انتهاك قوانين البناء وقواعد السلامة من قِبل البنائين والمقيمين.

