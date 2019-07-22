لسعة عقرب سام ترسل حامل لقسم الانعاش.. وغياب المصل يهدد حياتها

تعرضت شابة حامل إلى لسعة عقرب سام، صباح أمس الأحد، وذلك في أحد دواوير سيدي عيسى إقليم الفقيه بن صالح.
وأفادت مصادر “اليوم24” أن المرأة كانت نائمة في غرفتها، بينما فوجئت بلسعة عقرب سامة، إذ تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي في بني ملال، حيث أدخلت إلى قسم العناية المركزة، من أجل إنقاذ حياتها.
وكان رضيع يبلغ من العمر حوالي 13 شهرا، قد توفي يوم الجمعة الماضي، متأثرا بلسعة عقرب ضواحي الفقيه بن صالح، حيث خلف الخبر حزنا بالغا، وغضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
يذكر أن لسعات العقارب، والأفاعي تنامت بشكل كبير في جهة بني ملال، وفي المغرب عموما، ما يخلف عدد من الوفيات بشكل متزايد، في ظل غياب الأمصال المضادة في المراكز الصحية.
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