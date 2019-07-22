الفنانة “صابرين” ترحل لدار البقاء

رحلت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح اليوم الاثنين، إلى دار البقاء، عن عمر يناهز34 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.
وتوفيت الفنانة البحرينية، بعد إصابتها ب3 أورام في المخ، حيث دخلت العناية المركزة بعد تدهور حالها، قبل أن تفارق، صباح اليوم.
وعرفت الراحلة في بدايتها في مجال الإعلام، قبل أن تدخل مجال التمثيل عام 2014، وكان آخر أعمالها مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي.
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