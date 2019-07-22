أفضل لاعب في “الكان” يجتاز الفحص الطبي في ميلان الإيطالي

ذكرت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، أن الجزائري اسماعيل بن ناصر، اجتاز الفحص الطبي في فريق ميلان الإيطالي، اليوم الاثنين، في أفق الانضمام إلى صفوفه بشكل رسمي.

وأكدت الصحيفة نفسها، أن بن ناصر المتوج بجائزة أفضل لاعب في كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، سيوقع لخمسة مواسم، في كشوفات فريقه الجديد، قادما من إمبولي.

وبصم صاحب 21 عاما، على أداء جيد في نهائيات “الكان”، رفقة منتخب الجزائر، حيث ساهم في تتويج “ثعالب الصحراء”، بلقبهم الثاني في البطولة، عقب تجاوزهم السنغال في المباراة النهائية، بهدف دون رد، الجمعة الماضي.

وسبق لبن ناصر حمل ألوان نادي آرسنال الإنجليزي، الذي أعاره لفريق تور الفرنسي، خلال الانتقالات الشتوية لعام 2017، قبل أن ينتقل في الميركاتو الصيفي للعام تفسه، إلى نادي إمبولي الإيطالي.