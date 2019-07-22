قرارات الاعفاء في وزارة الصحة تشعل الغضب ووقفة وطنية الأربعاء

اتهمت نقابة مركزية مدير الموارد البشرية في وزارة الصحة بدفع أنس الدكالي، وزير الصحة، إلى التوقيع على “إعفاء غير قانوني، وتعسفي لرئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، كما وقع بنفسه على إعفاء رئيس مكتب الانتقالات دون سند قانوني”.

ورفص المكتب النقابي للإدارة المركزية، المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة، مقررات الإعفاء، التي وصفها بغير القانونية، والتي تهم الكاتب العام للمدرسة الوطنية للصحة العمومية، ورئيسة مصلحة الموظفين شبه الطبيين، ورئيس مكتب الانتقالات.

ودعت النقابة إلى خوض برنامج نضالي تصاعدي، وتنفيذ وقفة احتجاجية أمام مديرية الموارد البشرية، بعد غد الأربعاء.

وتحدث المصدر عن “تماطل مدير الموارد البشرية في معالجة الملفات الإدارية للموظفين، وسوء تدبير الإدارة لعملية رش مبيدات حشرية خطيرة، الأسبوع الماضي، خلال وقت الدوام الإداري.

وأعلن المكتب النقابي تشبثه بـ”الدفاع باستماتة، ودون هوادة على حقوق موظفي، وموظفات مديرية الموارد البشرية، في مقدمتها الحصول على مستحقاتهم المالية، وتحسين ظروف عملهم”.