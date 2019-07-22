تزنيت.. أمواج البحر تلفظ جثة شاب مجهول الهوية

لفظ شاطئ سيدي موسى، ضواحي مدينة تزنيت، ليلة أمس السبت، جثة شاب مجهول الهوية، عثر عليها بعض المارة.
وحسب مصادر “اليوم 24”، فإن جثة الهالك عثر عليها مجموعة من المواطنين، الذين أشعروا السلطات المحلية، وعناصر الدرك الملكي بالواقعة، حيث عرفت المنطقة استنفارا أمنيا .
وأضاف المصدر ذاته أن عناصر الوقاية المدنية حلت في عين المكان، وتم نقل الجثة صوب مستودع الأموات في المستشفى الجهوي الحسن الثاني في أكادير.
وبناء على أوامر النيابة العامة، فإن الجثة أخضعت للتشريح الطبي لتحديد هوية الهالك، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيقا، من أجل معرفة حيثيات، وملابسات الحادث.
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