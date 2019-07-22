تعرض رجل سلطة في عمالة مقاطعات مولاي رشيد بالدار البيضاء، اليوم الإثنين، لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض، على يد شخص تم رصد مخالفته بسبب بناء غير قانوني له.
وفي التفاصيل، أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات مولاي رشيد أن رجل سلطة بدرجة قائد يعمل بالنفوذ الترابي للدائرة الحضرية “الحي الصناعي” بعمالة مقاطعات مولاي رشيد، تعرض صباح اليوم الاثنين، لاعتداء باستعمال السلاح الأبيض خلف إصابته على مستوى الظهر والوجه والبطن، نقل على إثرها إلى المركز الاستشفائي سيدي عثمان لتلقي العلاجات اللازمة.
وكان رجل السلطة الذي يتولى رئاسة الملحقة الإدارية “الحي الصناعي” في جولة تفقدية لمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث سجل قيام شخص بالشروع في بناء غير قانوني بمنطقة “الخالديات”، قبل أن يعمد المخالف وهو في حالة هيسترية إلى تعريض رجل السلطة للضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، حيث تجري حاليا الأبحاث والتحريات لتوقيف المعتدي الذي يوجد في حالة فرار.
كانت هذه تفاصيل خبر رجل سلطة يتعرض لاعتداء..إصابات بسلاح أبيض بسبب مخالفات بناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.