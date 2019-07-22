حريق في جناح الطالبات بالحي الجامعي في وجدة

اندلع حريق، صباح اليوم الاثنين، في إحدى غرف الحي الجامعي في مدينة وجدة، داخل الجناح المخصص للطالبات، ما خلف أضرارا مادية، على مستوى جميع أغراض القاطنات.
وأفاد مصدر مطلع، في حديث مع “اليوم 24″، أن سبب نشوب الحريق، راجع إلى قنينة غاز، أتت على كل الفراش، والأمتعة الموجودة داخل الغرفة، دون حدوث أي إصابات في صفوف الطالبات.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إخماد الحريق من قِبل الطلاب، ما حال دون انتقالها إلى باقي أجنحة الحي الجامعي، قبل وصول فرقة الإطفاء، التابعة إلى مصالح الوقاية المدنية، مشيرا إلى أنه، قبل يومين، فقط شب حريق على مستوى المرافق الصحية داخل الجناح الخاص بالطلبة.
واستنكر المتحدث نفسه استمرار إدارة الحي الجامعي، التابع لجامعة محمد الأول في وجدة، إغلاق منافذ الإغاثة، والسلالم الجانبية للأجنحة، التي تعتبر من شروط السلامة العامة، الواجب إتاحتها في جميع الأوقات تحسبا لأي خطر، موضحا أن مثل هذه الحوادث تتكرر بشكل مريب.
يذكر أن الموقع حاول التواصل مع إدارتي الحي الجامعي، والجامعة المذكورة في مدينة وجدة، إلا أنه ظل يرن من دون أي رد من قِبل المؤسستين.
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