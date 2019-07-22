في رسالة مؤثرة.. بنعطية يودع رونار: “حققنا عددا من أهدافنا وكنا نستحق الأفضل”.

وجه المهدي بنغطية، عميد المنتخب المغربي لكرة القدم، رسالة وداع مؤثرة للفرنسي هيرفي رونار، المدرب السابق ل”أسود الأطلس”، وذلك بعد أن أعلن بشكل رسمي، أمس الأحد، رحيله عن المغرب.

وقال بنعطية لرونار : ” أشكرك كثيرا على السنوات الثلاثة التي قضيناها معا، لقد كانت مرحلة صعبة للغاية، حققنا مجموعة من أهدافنا، لقد كنا نستحق أن نحقق ما هو أفضل، وكان بإمكاننا أن نحقق أفضل مما حققناه،”.

وأشاد لاعب الدحيل القطري كثيرا بخصال رونار، ووصفه بالرجل ” المسؤول والملتزم، وصاحب قيم”، متمنيا له التوفيق في مشاريعه المستقبلية.

كما شدد اللاعب السابق ليوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني، على أنه سيكون سعيدا جدا بأن يجدد لقاءه برونار، خارج المستطيل الأخضر.