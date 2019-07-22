إيران تعلن كشفها 17 جاسوسا دربتهم CIA وإصدار حكم الإعدام على بعضهم

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الاثنين، أن أحكاما قضائية، بعضها الإعدام، صدرت في حق شبكة جواسيس، كانت تعمل لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية “CIA”.

وجاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة “فارس” المحلية، اليوم، عن مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الأمن الإيرانية .

وقال المسؤول الأمني إن أحكاما قضائية، بعضها الإعدام، صدرت في حق 17 جاسوسا، كانوا يعملون لصالح الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأضاف المسؤول ذاته أنه سينشر في وقت لاحق، اليوم، مقطع فيديو، يوضح تفاصيل القضية.

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وأعلن وزير الأمن والاستخبارات الإيراني، محمود علوي، أمس الأحد، أن بلاده قبضت على جواسيس يعملون لصالح الولايات المتحدة، ودول أجنبية، وستكشف عن هوياتهم.

وتشهد منطقة الخليج توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة، ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي، المبرم عام 2015، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.

وتفاقم التوتر منذ ماي الماضي، سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.

وفي يونيو، ألغى الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، بعدما أسقطت هذه الأخيرة طائرة مسيرة أمريكية.