الصومال: مقتل 17 شخصا وإصابة 28 في انفجار مفخخة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أدى انفجار مركبة مفخخة، اليوم الإثنين، إلى مقتل 17 شخصا، على الأقل، وإصابة 29 آخرين، وذلك بالقرب من نقطة مراقبة على الطريق المؤدية ألى مطار مقديشو، في عملية أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنها.

وقال مدير مستشفى مدينة الرئيسي، محمد يوسف، في العاصمة الصومالية "نُقلت جثث 17 شخصا قتلوا في التفجير إلى مشرحة المستشفى، فيما تم إدخال 28 آخرين لإصابتهم بجروح مختلفة".

وقال ضابط الأمن الموجود في مكان الانفجار، عبد الله أحمد، إن السيارة حاولت اقتحام الحاجز، وانفجرت بالقرب من فندق، في مكان مزدحم للغاية. وأضاف "رأينا السيارة المعادية عندما حاولت تجاوز السيارات الأخرى المصطفة وهي تسير إلى يسار الطريق وانفجرت بالقرب من فندق أفريك".

وأعلنت حركة الشباب، والمنتسبون إلى تنظيم القاعدة، مسؤوليتهم عن الهجوم.

وقالت حركة الشباب في بيان مقتضب "شنت العملية الاستشهادية باستخدام سيارة مملوءة بالمتفجرات استهدفت حاجزا على طريق المطار".