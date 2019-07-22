فرنسا تدين هدم الاحتلال منازل الفلسطينيين بالضفة‎

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت فرنسا، الإثنين، هدم إسرائيل للمنازل الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

ودعت منظمة التحرير الفلسطينية، في وقت سابق، مجلس الأمن الدولي، لعقد اجتماع عاجل بعد هدم الاحتلال الإسرائيلي عدة مبان سكنية جنوب مدينة القدس الشرقية المحتلة.



وشرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، في هدم عشرات الشقق السكنية في مدينة القدس الشرقية المحتلة بعد إخلاء سكانها بالقوة.

ومع موعد صلاة الفجر، اقتحم المئات من الجنود الإسرائيليين وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوب القدس، وشرعوا في إخلاء عشرات الشقق السكنية من أصحابها، وألقوا بأثاث السكان في الشوارع القريبة.

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وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة ومنعت الوصول إليها في الوقت الذي انتشرت فيه الآليات الثقيلة بين الأبنية السكنية لتنفيذ عملية الهدم.

ومع شروق الشمس، بدأت الجرافات الإسرائيلية في عملية الهدم؛ حيث شوهدت وهي تهدم 4 منازل في وقت واحد، فيما لا تزال مستمرة وطالت 6 مبان على الأقل.