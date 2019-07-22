"الطاقة الدولية": نراقب التطورات بمضيق هرمز ومستعدون للتحرك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت وكالة الطاقة الدولية، الإثنين، أنها تراقب عن كثب التطورات في مضيق هرمز، وأنها مستعدة للتحرك إذا اقتضت الضرورة، من أجل الحفاظ على حق نقل الطاقة بحرياً.

وأضافت الوكالة أن مخزونات الطوارئ كبيرة بما يكفي لتغطية أي تعطل لإمدادات النفط من مضيق هرمز لفترة طويلة.



وأوضحت أنها على اتم الاستعداد للتحرك سريعاً وبشكل حاسم لضمان استمرار تلقي الأسواق العالمية إمدادات كافية من النفط.

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وباتت إيران تهدد حركة الملاحة الدولية في أهم ممر مائي في العالم، بعد اختطاف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة الماضي، ناقلتي نفط بريطانيتين إحداهما تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورهما مضيق هرمز، ليصبح ثامن اعتداء تتعرض له ناقلات النفط في هذه المنطقة منذ شهر مايو/أيار الماضي.

وجاء حادث الاختطاف بعد يوم من اعتراف مليشيا الحرس الثوري الإيراني الإرهابية باختطافها ناقلة نفط أجنبية لدى مرورها مضيق هرمز قبالة جزيرة لارك الواقعة في مياه الخليج العربي.