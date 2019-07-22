محكمة مصرية تعاقب 11 داعشيا بالسجن المؤبد

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بالسجن المؤبد بحق 11 إرهابياً، وذلك لانضمامهم إلى تنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

كما قضت محكمة الجنايات المصرية بالسجن المشدد 15 عاماً بحق متهمين اثنين والسجن 3 سنوات لمتهم، وعدم جواز نظر الدعوى لمتهم آخر، وذلك في القضية ذاتها.

وأوردت تحقيقات النيابة المصرية أن المتهمين أسسوا خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلون جنوب القاهرة، خلية لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع المؤسسات والسلطات المصرية من ممارسة أعمالها.

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وأكدت التحقيقات أن المتهمين قاموا بالاعتداء على الحرية الشخصية للمصريين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك عبر تأسيس وتولي قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة.



ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها؛ الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتواصل مع تنظيم داعش الإرهابي، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، واستهداف رجال الشرطة والجيش.

وأضافت أن المتهمين قاموا بالاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وأكدت النيابة المصرية أن المتهمين تلقوا تدريبات بدنية وعسكرية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أغراضها، وانضموا لتنظيم داعش الإرهابي بالعراق وسوريا، الذي يتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضه في ارتكاب جرائم إرهابية والإعداد لها.

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهم حيازة أسلحة بغرض استخدامها في العمليات الإرهابية، بالإضافة لاستخدام شبكة المعلومات الدولية بغرض تبادل الرسائل والمعلومات عن تحركاتهم في الداخل والخارج، بأن استخدموا "الفيسبوك" في مراسلاتهم عن أماكن وجودهم وتحركاتهم داخل وخارج البلاد.