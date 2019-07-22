الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان يلتقي وزير الخارجية الصيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وانغ يي مستشار الدولة وزير الخارجية الصيني، على هامش زيارة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الصين، وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين.

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