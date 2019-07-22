مقتل 18 حوثيا بمعارك مع الجيش اليمني في مأرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 18 عنصراً حوثياً بينهم 3 قيادات ميدانية، الإثنين، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة مأرب شرقي اليمن.
وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش الوطني شنت هجوماً على مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب مأرب.
وأسفر الهجوم عن مصرع ما لا يقل عن 18 عنصراً من المليشيا الحوثية بينهم 3 من القيادات الميدانية، إلى جانب سقوط عدد من الجرحى، وفقاً للمصدر.
وتكبدت المليشيا الانقلابية، خلال الفترة الماضية، عشرات القتلى والجرحى بنيران التحالف العربي والجيش اليمني في محافظات مأرب والضالع والبيضاء.
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