التحالف العربي يحمل المجتمع الدولي مسؤولية تهديد الملاحة الدولية

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العين الإخباريةالإثنين 2019/7/22 05:26 م بتوقيت أبوظبي
المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن العقيد تركي المالكي
حمل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الإثنين، المجتمع الدولي مسؤولية تهديد الملاحة الدولية.
وقال المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الطيار الركن تركي المالكي، إنه يتم تنفيذ العديد من العمليات لحماية المدنيين في مديرية كشر وغيرها.
وأشار إلى أن العمليات الإنسانية مستمرة في اليمن بالتزامن مع العمليات العسكرية، موضحاً أن الأهداف التي تعاملوا معها في الداخل اليمني مشروعة.
وأكد أن أكثر من 15 منظمة حكومية وغير حكومية شاركوا في ورشة عمل لبحث الوضع في اليمن.
وشدد المتحدث باسم التحالف العربي على أن هناك 16 سفينة تحمل مشتقات نفطية ومواد إغاثية توجهت إلى صنعاء.
ولفت إلى أن مليشيا الحوثي هاجمت إجمالي 696 شاحنة من القوافل الإغاثية، موضحاً أن الجيش اليمني بدعم من التحالف نفذ هجمات للسيطرة على بعض النقاط التابعة للحوثيين.
كان العقيد المالكي أكد أن العملية العسكرية في اليمن تهدف لوقف النفوذ الإيراني وحفظ الأمن والاستقرار، خاصة أنها بدأت بسبب استيلاء مليشيا الحوثي على مقدرات الدولة، وأسلحة الجيش اليمني.
ونجحت عمليات التحالف في تحرير أكثر من 85% من الأراضي اليمنية، وإعادتها للحكومة الشرعية، بحسب ما أكده المالكي في تصريحات سابقة له.
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