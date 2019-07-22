شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين هدم عشرات المنازل في القدس والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة، هدم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، عشرات المنازل في منطقة وادي الحمص ببلدة صور باهر بالقدس. وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا التصعيد الخطير يأتي في إطار مواصلة الاحتلال الإسرائيلي محاولاته تغيير طابع مدينة القدس الشريف القانوني وتركيبتها الديمغرافية، والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم وممتلكاتهم، مما يستدعي المساءلة القانونية.
ودعا العثيمين المجتمع الدولي إلى حمل إسرائيل على الكف عن ممارساتها غير القانونية، ووضع حد لكافة أفعالها التي تنتهك حقوق الفلسطينيين.
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