شكرا لقرائتكم التحالف: التعامل مع قارب حوثي مفخخ قبل استهدافه سفينة تجارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن قوات التحالف تلاحق الحوثيين الذين يهددون الملاحة البحرية. مشيراً إلى تعامل قوات التحالف مع قارب حوثي مفخخ كان يستهدف سفينة تجارية في البحر الأحمر.

وقال في مؤتمر صحافي، الاثنين، إن التحالف مستمر في تحييد القدرات النوعية للحوثيين، موضحاً أن "التحالف يتصدى للطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية".

وأعلن المالكي أن قوات التحالف تعاملت مع "قارب مفخخ للحوثيين كان موجهاً نحو سفينة تجارية في البحر الأحمر".

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وكشف أن "التحالف دمّر عدة مخازن صواريخ وأسلحة للميليشيات الحوثية".

وأشار المتحدث إلى أن "ميليشيات الحوثي مستمرة بانتهاك القانون الدولي الإنساني واتفاق ستوكهولم".

وذكر أن "ميليشيات الحوثي تتعمّد باختيار مخازن أسلحتها إلى جانب مواقع مدنية". واتهم المالكي "ميليشيات الحوثي باستهداف المدنيين بالدرجة الأولى".

وشدد المتحدث على أن التحالف يركز على العمل الإنساني في اليمن، إلى جانب مواصلة العمليات الهادفة إلى القضاء على الانقلاب الحوثي في البلاد.