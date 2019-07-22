الموجز
بدأت فعاليات التدريب المشترك "تحية النسر- إستجابة النسر 2019" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، كما تشارك المملكة العربية السعودية بصفة مراقب، ويستمر التدريب لعدة أيام بنطاق المياة الإقليمية بالبحر الأحمر.
ويأتي ذلك، استكمالاً لخطط التدريبات المشتركة التي تنفذها القوات المسلحة المصرية مع الدول الصديقة والشقيقة.
ويشارك في التدريب وحدات متنوعة من كل من البحرية المصرية والبحرية الأمريكية والبحرية الإماراتية من الفرقاطات ولنشات الصواريخ وصائدات الألغام إضافة إلى القوات الخاصة البحرية من مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشمل الفرق المتخصصة في أعمال إزالة المتفجرات تحت الماء وتخطيط وإدارة عمليات مكافحة الألغام وعدد من عناصر قوات خفر السواحل كما يشارك في التدريب عدد من الطائرات المقاتلة من طراز F16.
بدأت المرحلة الأولى بعقد موتمر افتتاحي للتعارف بين القوات المشاركة في التدريب، كذلك مناقشة البرامج التدريبية المخططة مسبقاً، كما تم عقد العديد من المحاضرات النظرية لتحقيق التجانس بين القوات وتوحيد المفاهيم العملياتية قبل بدء التدريب العملي بالبحر، كما بدأت عناصر من القوات الخاصة البحرية لكلاً من مصر والولايات المتحدة الأمريكية في الاستعداد لتنفيذ التدريب المشترك استجابة النسر وذلك بإجراء بيان عملى لإقتحام سفينة مشتبة بها.
تأتى تلك التدريبات، في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية وجيوش الدول الشقيقة والصديقة وبما يساهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات والتعرف على أحدث النظم وأساليب القتال ودعم جهود الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق فعاليات التدريب البحري المصري الأمريكي المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.