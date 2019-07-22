لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "اننا تلقينا بسرور كبير قرار وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ المتعلق باللوحات المميزة للسيارات انفاذا لقانون ​الموازنة​"، متمنياً "ان تحذو الوزارات حذوها عبر تنفيذ قرارات الموازنة بالجدية عينها، وتحديدا وزارتي الدفاع لناحية إغلاق المعابر غير الشرعية، و​المال​ لجهة تنفيذ التدابير المقترحة في ​الجمارك​".

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كانت هذه تفاصيل خبر جعجع أشاد بقرار الحسن: لتحذو الوزارات حذوها عبر تنفيذ قرارات الموازنة بالجدية عينها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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