حاصباني: المبادرة الرئاسية لـ "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" قوبلت بترحيب بنيويورك

أطلع نائب رئيس ​مجلس الوزراء​ ​غسان حاصباني​، ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ على نتائج "المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة 2030" الذي حضره في ​نيويورك​ الاسبوع الماضي، مترئسًا الوفد ال​لبنان​ي، موضحاً أنه "عقد خلال وجوده في نيويورك اجتماعات مع عدد من المسؤولين في ​الامم المتحدة​ منهم نائبة الامين العام السيدة امينة محمد، ورئيس ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ في المنظمة الدولية، حيث اطلعهم على كيفية مقاربة لبنان لموضوع التنمية المستدامة من خلال اهداف الامم المتحدة في مجالات ​البيئة​ والاقتصاد والسلام والمساواة".

واشار الى انه "سلّم خلال وجوده في نيويورك رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة السيدة ماريا فرنندااسبينوزا رسالة رئيس الجمهورية الى المنظمة الدولية حول "أكاديمية ​الانسان​ للتلاقي والحوار" التي ستعرض امام ​الجمعية العمومية​ لاتخاذ القرار المناسب منها"، لافتاً إلى أن "المبادرة الرئاسية اللبنانية قوبلت بترحيب وتأييد".