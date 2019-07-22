حاصباني: المبادرة الرئاسية لـ "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" قوبلت بترحيب بنيويورك

أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني، رئيس الجمهورية ميشال عون على نتائج "المنتدى السياسي الرفيع المستوى لأهداف التنمية المستدامة 2030" الذي حضره في نيويورك الاسبوع الماضي، مترئسًا الوفد اللبناني، موضحاً أنه "عقد خلال وجوده في نيويورك اجتماعات مع عدد من المسؤولين في الامم المتحدة منهم نائبة الامين العام السيدة امينة محمد، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المنظمة الدولية، حيث اطلعهم على كيفية مقاربة لبنان لموضوع التنمية المستدامة من خلال اهداف الامم المتحدة في مجالات البيئة والاقتصاد والسلام والمساواة".
واشار الى انه "سلّم خلال وجوده في نيويورك رئيسة الجمعية العامة للامم المتحدة السيدة ماريا فرنندااسبينوزا رسالة رئيس الجمهورية الى المنظمة الدولية حول "أكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي ستعرض امام الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب منها"، لافتاً إلى أن "المبادرة الرئاسية اللبنانية قوبلت بترحيب وتأييد".
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