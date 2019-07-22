مخزومي: اللعبة السياسية التي وصلت لأروقة دائرة المناقصات حول الطوابع مرفوضة

رأى النائب فؤاد مخزومي في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان " اللعبة السياسية التي وصلت إلى أروقة دائرة المناقصات في ما خص طوابع لبنان مرفوضة". وسأل "هل المناقصة ألغيت بتدخل سياسي لإعادة ترسيتها طائفيا وسياسيا؟ أم أن العروض المقدمة لم تكن موفقة؟ ثمة توضيح يجب أن يعطى لتفسير الموقف الذي يحمل في طياته الكثير من التساؤلات، وإلاّ فعن اي شفافية تتكلمون؟".
وأثنى على التعميم الذي أصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للمصارف حول المتهربين من الضرائب وتحذير المؤسسات التي تعتمد دفترين. وقال: "نأمل أن تكون هذه الخطوة مقدمة لمكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وندعو المصارف أن تكون جزءاً من عملية الإصلاح".
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