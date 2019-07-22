ابراهيم التقى سفيرة قبرص وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

استقبل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ في مكتبه سفيرة قبرص في ​لبنان​ كريستينا رفتي Christina Rafti في زيارة تعارف وجرى عرض للأوضاع العامة.

وبعد الظهر إلتقى اللواء إبراهيم كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ الجنرال السير جون لوريمر في حضور ​السفير البريطاني​ في لبنان ​كريس رامبلينغ​ والوفد المرافق وبحث معهم آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.