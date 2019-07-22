ابراهيم التقى سفيرة قبرص وكبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مكتبه سفيرة قبرص في لبنان كريستينا رفتي Christina Rafti في زيارة تعارف وجرى عرض للأوضاع العامة.
وبعد الظهر إلتقى اللواء إبراهيم كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر في حضور السفير البريطاني في لبنان كريس رامبلينغ والوفد المرافق وبحث معهم آخر التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة.
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