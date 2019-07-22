نقابة الطباعة: وزير المال ألغى مناقصة طباعة الطوابع المالية بعد مناشدتنا

أعلنت "نقابة الطباعة في ​لبنان​"، أنّ "وزير المال ​علي حسن خليل​ اقتنع بعد المراجعات العديدة الّتي وصلته وبعد اطّلاعه على المطالعة الّتي أعدّتها "نقابة الطباعة في لبنان" بوجود أخطاء في دفتر الشروط المعد لتلزيم طباعة طوابع المالية - لزوم ​وزارة المالية​ والّتي كان من المقرّر إجراؤها صباح اليوم الإثنين في دائرة المناقصات، فأمر بإلغائها".

ولفتت في بيان، إلى أنّ "بعد دراسة دفترالشروط المعد لهذه الغاية، وجدت النقابة أنّ المدّة الّتي تفصل بين الإعلان عن المناقصة المذكورة في ​الجريدة الرسمية​ تاريخ 4 تموز 2019 وبين موعد إجرائها، قصيرة لدرجة لا تسمح للمطابع الّتي تود الاشتراك بها لدراسة التكلفة وتقديم الأسعار المناسبة. كما أنّ دفتر الشروط قد شرّع الباب واسعًا أمام المطابع الأجنبيّة لتنافس المطابع الوطنية التّي بدأت تسرح عمالها لندرة العمل لديها"، مبيّنةً أنّ "بعض المواصفات الفنيّة الواردة في دفتر الشروط تُعتَبر تعجيزيّة، في محاولة يائسة هدفها استبعاد المطابع اللبنانية دون الالتفات الى الكلفة الاضافية التي ستتكبدها الخزينة في حال اعتماد تلك الشروط".

وأعلنت النقابة أنّ "وزير المال نزولًا عند مناشدة نقابة الطباعة، ألغى المناقصة المذكورة، واعدًا بإعادة طرحها مجدّدًا وبدفتر شروط جدي يراعي مبدأ ما يستطاع طباعته في لبنان لا يصحّ طباعته في الخارج، كما يراعي النقاط الّتي أثارتها الطباعة في لبنان لإنصاف الصناعة الوطنيّة وديمومة استمرار عملها".