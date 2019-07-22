الجيش: زورقان حربيان إسرائيليان خرقا المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة بين اليوم وأمس

أعلنت قيادة الجيش ال​لبنان​ي - مديرية التوجيه، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 22 تموز 2019 الساعة 6:40، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل ​رأس الناقورة​، لمسافة حوالى 110 أمتار ولمدّة 5 دقائق، وألقى أحد عناصره ​قنبلة​ صوتية في المياه اللبنانية"، مبيّنةً أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".

وأوضحت في بيان، أنّ "زورقًا حربيًّا تابعًا للعدو الإسرائيلي، أقدم بتاريخ 21 تموز 2019 الساعة 11:10، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 100 متر ولمدة 5 دقائق، وقد أقدم عناصره على رمي قنبلتين صوتيتين داخل المياه اللبنانية".

وذكرت أنّه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".