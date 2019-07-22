بو صعب التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية وعرض معه نتائج زيارته لبريطانيا

التقى وزير الدفاع الياس بو صعب كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانيَّة لشؤون الشرق الأوسط الجنرال السير جون لوريمر، وعرض معه نتائج زيارته الى بريطانيا والتي تركز فيها البحث على الدعم الذي تقدمه في مجال تنفيذ خطة ضبط الحدود البرية وسبل تطويرها.
وشدد بو صعب على أن "الايجابية موجودة من الجانب البريطاني للسير بمرحلة جديدة لتوسيع التعاون بين الجانبين وإستكمال مشروع بناء الابراج"، لافتا الى ان "العلاقة طويلة الأمد وهذا أمر مشجع للجانب اللبناني".
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