المكتب الإعلامي لأسامة سعد ينفي إصدار أي دعوة لإغلاق مداخل صيدا

نفى المكتب الإعلامي للنائب ​أسامة سعد​ ما تم تناقله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن دعوة النائب سعد لتحركات شعبية ولإغلاق مداخل صيدا. وشدد المكتب على أن "​التنظيم الشعبي الناصري​ وأمينه العام يطالبان الى جانب ​الحراك الشعبي​ الفلسطيني بضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وهما يتضامنان مع التحركات الشعبية في ​مخيم عين الحلوة​، وسائر ​المخيمات​ الأخرى".

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