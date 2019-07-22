المكتب الإعلامي لأسامة سعد ينفي إصدار أي دعوة لإغلاق مداخل صيدا

نفى المكتب الإعلامي للنائب أسامة سعد ما تم تناقله عبر بعض وسائل التواصل الإجتماعي عن دعوة النائب سعد لتحركات شعبية ولإغلاق مداخل صيدا.
وشدد المكتب على أن "التنظيم الشعبي الناصري وأمينه العام يطالبان الى جانب الحراك الشعبي الفلسطيني بضرورة حصول الإخوة الفلسطينيين على كامل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية، وهما يتضامنان مع التحركات الشعبية في مخيم عين الحلوة، وسائر المخيمات الأخرى".
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