أفاد المكتب الاعلامي لوزارة العمل بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً بعد تعليق اضراب موظفي القطاع العام لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملاً بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير كميل ابو سليمان وتم ذلك بمؤازة قوى الامن الداخلي وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 10 منطقة ليوم الاثنين 22 تموز 2019 ، وهي الحازمية، بئر حسن، كورنيش المزرعة، الدورة، جل الديب، علي النهري، عين بو رضاي، المصيلح، مرجعيون وبرقايل وزار المفتشون 91 مؤسسة ومحلاً والنتيجة هي اقفالين، 65 ضبطا و4 إنذارات".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: اقفالان و 65 ضبطاً و4 انذارات حصيلة عمل المفتشين اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.