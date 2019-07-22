وزارة العمل: اقفالان و 65 ضبطاً و4 انذارات حصيلة عمل المفتشين اليوم

أفاد المكتب الاعلامي ل​وزارة العمل​ بأن "فرق التفتيش في وزارة العمل استكملت مهامها ميدانياً بعد تعليق ​اضراب​ موظفي ​القطاع العام​ لقمع المخالفات والحرص على احترام القانون وعملاً بخطة مكافحة اليد العاملة الاجنبية غير الشرعية التي اطلقها الوزير ​كميل ابو سليمان​ وتم ذلك بمؤازة ​قوى الامن الداخلي​ وعلى تواصل مع النيابات العامة حيث اقتضت الحاجة وبالتنسيق مع البلديات".

وفي بيان له، لفت المكتب إلى ان "التفتيش شمل 10 منطقة ليوم الاثنين 22 تموز 2019 ، وهي ​الحازمية​، ​بئر حسن​، ​كورنيش المزرعة​، ​الدورة​، ​جل الديب​، ​علي النهري​، عين بو رضاي، المصيلح، ​مرجعيون​ و​برقايل​ وزار المفتشون 91 مؤسسة ومحلاً والنتيجة هي اقفالين، 65 ضبطا و4 إنذارات".