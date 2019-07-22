عريقات: قيادة فلسطين قررت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع إسرائيل

كشف أمين سر اللجنة التنفيذية ل​منظمة التحرير الفلسطينية​ ​صائب عريقات​ عن أن "​القيادة​ الفلسطينية قرّرت وضع آليات لإلغاء كل الاتفاقيات مع ​إسرائيل​ رداً على هدم المساكن ب​القدس​".

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