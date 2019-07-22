أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله "مواصلة بلاده الجهود مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد"، مشيرًا إلى أن ""الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حريص دائما في اتصالاته ولقاءاته مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي على بحث هذا الملف، هناك خطوات تحققت على هذا الصعيد".
ولفت الجارالله إلى أن "خلال استقبال الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني خلال زيارتها الأخيرة إلى الكويت تم طرح موضوع تأشيرات الشينغن وإعفاء الكويتيين منها. والملف يبقى دائما على رأس الموضوعات التي يتم بحثها مع الشركاء الأوروبيين"، كاشفًا عن "وجود استعداد من الاتحاد لأن تكون هناك أولوية للكويت فيما يتعلق بإعفاء مواطني الدولة من التأشيرة".
هذا وكان الاتحاد الأورروبي قد أعلن عن افتتاح مركز للبعثة في العاصمة الكويت بمناسبة زيارة موغيريني إلى البلاد، لتصبح بذلك، ثالث مركز لبعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج بعد مكتب الرياض وأبو ظبي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول كويتي: نواصل جهودنا لإعفاء مواطنينا من تأشير الشنغن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.