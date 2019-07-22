مسؤول كويتي: نواصل جهودنا لإعفاء مواطنينا من تأشير الشنغن

أكد نائب وزير الخارجية ​الكويت​ي ​خالد الجار الله​ "مواصلة بلاده الجهود مع ​الاتحاد الأوروبي​ لإعفاء المواطنين من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد"، مشيرًا إلى أن ""الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية حريص دائما في اتصالاته ولقاءاته مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي على بحث هذا الملف، هناك خطوات تحققت على هذا الصعيد".

ولفت الجارالله إلى أن "خلال استقبال الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي ​فيدريكا موغريني​ خلال زيارتها الأخيرة إلى الكويت تم طرح موضوع تأشيرات الشينغن وإعفاء الكويتيين منها. والملف يبقى دائما على رأس الموضوعات التي يتم بحثها مع الشركاء الأوروبيين"، كاشفًا عن "وجود استعداد من الاتحاد لأن تكون هناك أولوية للكويت فيما يتعلق بإعفاء مواطني ​الدولة​ من التأشيرة".

هذا وكان الاتحاد الأورروبي قد أعلن عن افتتاح مركز للبعثة في العاصمة الكويت بمناسبة زيارة موغيريني إلى البلاد، لتصبح بذلك، ثالث مركز لبعثة الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج بعد مكتب ​الرياض​ و​أبو ظبي​.