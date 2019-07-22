"ذا صن": بريطانيا تدرس إرسال غواصة ذرية إلى الخليج

كشفت صحيفة "ذا صن" أن "لجنة الطوارئ البريطانية "كوبرا"، تدرس إرسال غواصة ذرية وقوات بحرية إلى ​الخليج​ لتعزيز حضور لندن العسكري هناك، بعد احتجاز ​إيران​ ​ناقلة نفط​ بريطانية"، مشيرةً إلى أن "الغواصة البريطانية المزمع إرسالها من فئة "آستيوت"، وهي تبحر حاليا في ​المياه​ الدولية، ويمكن أن يتم توجيهها إلى منطقة الخليج خلال أيام".

ولفتت إلى أن "اللجنة ناقشت هذه التحركات في اجتماعات طارئة بعد عملية احتجاز ​سفينة​ "ستينا إمبيرو" البريطانية يوم الجمعة وهي في طريقها إلى ​السعودية​ بطاقمها المكون من 23 فردا"، موضحة أن "القادة العسكريين اختاروا الغواصة الذرية "آستيوت" بسبب الخطر الذي تشكله الغواصات الإيرانية من فئة "يونو"، ونقلت عن القائد البحري المتقاعد توم شارب قوله إن "هذا النوع من الغواصات الإيرانية يشكل تهديدا خاصا".