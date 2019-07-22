اعتقال 4 صحفيين فرنسيين خلال تغطيتهم لاحتجاجات في أستراليا

ألقت الشرطة الأسترالية القبض على 4 صحفيين فرنسيين بتهمة التعدي على خط سكة حديد خلال تغطيتهم لمتظاهرين يحظرون الوصول إلى محطة الفحم التابعة لشركة "أداني إنتربرايز"، بما في ذلك الحاجز المرجانى العظيم في ولاية كوينزلاند شمالي البلاد.
وأوضحت شرطة كوينزلاند أنه "تم اعتقال 7 أشخاص عقب الاحتجاجات التي وقعت من بينهم أربعة فرنسيين من قناة "فرانس 2" العامة الفرنسية تبلغ أعمارهم 29 و30 و32 و39 عاما"، مشيرة إلى أن "الشرطة الأسترالية وجهت اتهامات لثلاثة أستراليين ومن المقرر أن يمثل المتهمون السبعة أمام المحكمة يوم 3 أيلول المقبل".
وكانت مجموعة النشطاء المعروفة باسم "فرونت لاين أكشن أون كول" قد نظمت احتجاجا فى ميناء "أبوت بوينت" وهي محطة لتحميل الفحم يديرها منجم "آداني" للفحم الواقع بالقرب من الحاجز المرجاني العظيم، وتزن أكثر من 20 مليار دولار أسترالي (12 مليار يورو).
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