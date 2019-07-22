كوشنر: معارضة إيران تُقرّب بين العرب وإسرائيل

أكّد مستشار وصهر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، ​جاريد كوشنر​ أن "معارضة ​إيران​ تُقرّب بين العرب و​إسرائيل​"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك تهديدا للأمن الإقليمي أكبر من إيران، ومعارضتها باتت تقرب بين العرب وإسرائيل".

ولفت كوشنر الى أنه "في حين أن السلام بين الإسرائيليين وال​فلسطين​يين سيُترجم إلى مزيد من الأمن بين الجانبين، فإنه سيقلل من أثر إيران في ​العالم العربي​"، واصفًا ورشة عمل ​المنامة​ بأنها "أسفرت عن نجاحات هائلة. وهذه الورشة أطلقت المجال لمحادثات جديدة في العالم العربي حول مستقبل ​الشعب الإسرائيلي​ والفلسطيني".

]ذكر أن ​البحرين​ استضافت الشهر الماضي أعمال "​مؤتمر​ المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.

ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه ​البيت الأبيض​ مؤخرا، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين و​الأردن​ ومصر و​لبنان​، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.