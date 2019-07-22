كوشنر: معارضة إيران تُقرّب بين العرب وإسرائيل

أكّد مستشار وصهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، جاريد كوشنر أن "معارضة إيران تُقرّب بين العرب وإسرائيل"، مشيرًا إلى أنه "ليس هناك تهديدا للأمن الإقليمي أكبر من إيران، ومعارضتها باتت تقرب بين العرب وإسرائيل".
ولفت كوشنر الى أنه "في حين أن السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين سيُترجم إلى مزيد من الأمن بين الجانبين، فإنه سيقلل من أثر إيران في العالم العربي"، واصفًا ورشة عمل المنامة بأنها "أسفرت عن نجاحات هائلة. وهذه الورشة أطلقت المجال لمحادثات جديدة في العالم العربي حول مستقبل الشعب الإسرائيلي والفلسطيني".
]ذكر أن البحرين استضافت الشهر الماضي أعمال "مؤتمر المنامة"، تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، بمشاركة عربية ودولية ضعيفة، مقابل مقاطعة تامة من جانب فلسطين ودول عربية أخرى.
ويمثل المؤتمر الشق الاقتصادي لـ"صفقة القرن"، الذي أعلنه البيت الأبيض مؤخرا، ويهدف إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان، بقيمة إجمالية تقدر بـ 50 مليار دولار.
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