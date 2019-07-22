المرصد السوري: ارتفاع عدد الضحايا نتيجة الغارات الروسية في معرة النعمان إلى 32 قتيلا

أعلن "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، "أنّه رصد ارتفاعًا في أعداد القتلى والجرحى نتيجة الضربات الروسية اّلتي طالت سوقًا وأحياء سكنية في مدينة معرة النعمان، في ظلّ استمرار عمليّات انتشال العالقين تحت الأنقاض والبحث عن مفقودين، بالإضافة لمفارقة بعض الجرحى للحياة، حيث ارتفع إلى 32 بينهم طفلان اثنان و3 مواطنات وعنصر من الدفاع المدني واثنان مجهولي الهوية، عدد القتلى الّذين قضوا في المجزرة الأكبر ضمن منطقة "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - الرتئيس الرتكي رجيب طيب اردوغان" منذ بدء التصعيد الأعنف نهاية شهر نيسان الماضي".
ولفت إلى أنّ "عدد القتلى لا يزال مرشّحًا للارتفاع لوجود أكثر نحو 105 جرحى بعضهم في حالات خطرة"، مبيّنًا أنّ "مع سقوط المزيد من الخسائر البشرية، فإنّ عدّد الأشخاص الّذين قُتلوا منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 نيسان الماضي، وحتّى اليوم الإثنين 22 تموز هو 2625 شخصًا".
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