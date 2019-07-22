نفى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو "المعلومات التي أعلنتها السلطات الإيرانية حول تفكيكها خلية من الجواسيس المدربين على أيدي عناصر "CIA"، مشيراً إلى انه "لدى النظام الإيراني سجلا طويلا من نشر الأكاذيب".
وأعلنت السلطات الايرانية عن أنها تمكنت من كشف هوية 17 جاسوسا جندتهم ودربتهم وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، مشيرة إلى أن عددا منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية بالإعدام باعتبارهم مفسدين.
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو نفى علاقة أميركا بشبكة الجواسيس التي فككتها ايران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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