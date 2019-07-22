بومبيو نفى علاقة أميركا بشبكة الجواسيس التي فككتها ايران

نفى وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ "المعلومات التي أعلنتها ​السلطات الإيرانية​ حول تفكيكها خلية من الجواسيس المدربين على أيدي عناصر "CIA"، مشيراً إلى انه "لدى ​النظام الإيراني​ سجلا طويلا من نشر الأكاذيب".

وأعلنت السلطات الايرانية عن أنها تمكنت من كشف هوية 17 جاسوسا جندتهم ودربتهم ​وكالة الاستخبارات المركزية​ الأميركية، مشيرة إلى أن عددا منهم صدرت بحقهم أحكام قضائية ب​الإعدام​ باعتبارهم مفسدين.