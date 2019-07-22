القوات الأفغانية قتلت 7 مدنيين عن طريق الخطأ في هجوم على متشددين جنوب كابول

كشف عضو مجلس إقليم لوجار الّذي يقع جنوبي العاصمة الأفغانية ​كابول​، حسيب ستانيكزاي، أنّ "قوات ​الحكومة الأفغانية​ قتلت سبعة مدنيين، بينهم أطفال ونساء، عن طريق الخطأ جنوبي العاصمة كابول".

وأكّد المتحدث باسم شرطة لوجار شهبور أحمدزاي هجوم القوات الحكومية على المتشددين، مبيّنًا أنّ "الشرطة تجري تحقيقًا بشأن الضحايا". وأوضح أنّ "بحسب معلوماتنا الأوليّة فقد سقط عدد من المتشددين بين قتيل وجريح، لكن السكان تجمّعوا في المنطقة قائلين إنّ منزلًا تعرّض للقصف ممّا تسبّب في سقوط ضحايا مدنيّين".

وتتعرّض القوات الحكومية لهجمات من جانب "​حركة طالبان​" في أنحاء مختلفة من البلاد، وتردّ بضربات جويّة تهدف إلى قتل قادة الحركة، حتّى في الوقت الّذي تجري فيه ​الولايات المتحدة الأميركية​ وممثّلون للمجتمع الأفغاني محادثات في قطر مع "طالبان".