حكومة إيران: احتجاز ناقلة النفط البريطانية كان إجراء قانونيا لضمان الأمن الإقليمي

أكّد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أنّ "احتجاز إيران ناقلة النفط "ستينا إيمبيرو" الّتي ترفع علم بريطانيا الجمعة، كان إجراء قانونيًّا ضروريًّا لضمان الأمن الإقليمي".
وركّز في حديث صحافي، على "أنّنا نطلب من كلّ الدول الّتي تطالب إيران بالإفراج عن هذه الناقلة، أن تقول الأمر نفسه لبريطانيا"، في إشارة إلى ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" الّتي تحتجزها السلطات البريطانية في جبل طارق منذ 4 تموز الحالي.
ولفت ربيعي إلى أنّ "المقارنة بين عمليّتي الاحتجاز أمر غير عادل"، مشيرًا إلى أنّه "لا يجب أن يتوقّع البريطانيون أنّ إيران سوف تنصاع وتستسلم عندما يحتجزون سفينة إيرانيّة ويظهرون عدائيّة تجاه إيران".
وتحتجز السلطات الإيرانية ناقلة "ستينا إيمبيرو" مع طاقمها المؤلّف من 23 شخصًا قبالة ميناء بندر عباس لشبهة "عدم احترامها قانون البحار الدولي".
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