خارجية قطر: هدم إسرائيل منازل فلسطينيين جريمة ضد الإنسانية

استنكرت وزارة الخارجية القطرية "شروع إسرائيل بهدم عشرات المنازل لفلسطينيين جنوبي القدس الشرقية المحتلة"، واصفة الخطوة بـ"الجريمة ضد الإنسانية"، معتبرةً أن "هدم منازل فلسطينين في وادي الحمص ببلدة صور باهر، جنوبي القدس الشرقية المحتلة، تعدّ على الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".
وفي بيان لها، رأت الخارجية القطرية أن "في ذلك جريمة ضد الإنسانية تعكس استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية"، مشددةً على أن "هذه الجريمة تستدعي تدخلا دوليا عاجلا، لإلزام الكيان الإسرائيلي بوقف عمليات الهدم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني".
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