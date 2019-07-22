سلطات شرق ليبيا أعلنت تبعية الطائرة الحربية التي حطت في تونس لقوات حفتر

أعلنت سلطات ​شرق ليبيا​ "تبعيّة الطائرة الحربية الّتي حطّت اضطراريًّا في تونس اليوم الإثنين، إلى قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​".

وأوضحت في بيان، أنّ "الطائرة العسكرية نوع "إل-39" التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، كانت في مهمّة استطلاعيّة ودوريّة، وتعرّضت إلى خلل فنّي أدّى إلى هبوطها اضطراريًّا في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين الشمالية بتونس".

وكانت قد أفادت ​وزارة الدفاع التونسية​ بأنّ "طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريًّا قرب مدينة مدنين بالجنوب الشرقي التونسي".

يُذكر أنّ العاصمة الليبية ​طرابلس​ تشهد منذ الرابع من نيسان الماضي، معارك بين قوات حفتر الساعي إلى السيطرة على طرابلس، وقوات حكومة الوفاق برئاسة ​فائز السراج​ المُعترف بها من ​الأمم المتحدة​.