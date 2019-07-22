سلطات شرق ليبيا أعلنت تبعية الطائرة الحربية التي حطت في تونس لقوات حفتر

أعلنت سلطات شرق ليبيا "تبعيّة الطائرة الحربية الّتي حطّت اضطراريًّا في تونس اليوم الإثنين، إلى قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".
وأوضحت في بيان، أنّ "الطائرة العسكرية نوع "إل-39" التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية، كانت في مهمّة استطلاعيّة ودوريّة، وتعرّضت إلى خلل فنّي أدّى إلى هبوطها اضطراريًّا في منطقة بن غزيل في معتمدية مدنين الشمالية بتونس".
وكانت قد أفادت وزارة الدفاع التونسية بأنّ "طائرة حربية ليبية هبطت اضطراريًّا قرب مدينة مدنين بالجنوب الشرقي التونسي".
يُذكر أنّ العاصمة الليبية طرابلس تشهد منذ الرابع من نيسان الماضي، معارك بين قوات حفتر الساعي إلى السيطرة على طرابلس، وقوات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج المُعترف بها من الأمم المتحدة.
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