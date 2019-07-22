وزير خارجية سلطنة عمان سيزور إيران السبت المقبل لمناقشة تطورات المنطقة

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن "وزير خارجية ​سلطنة عمان​ يوسف بن علوي، سيزور ​إيران​ السبت المقبل لمناقشة تطورات المنطقة". وكانت السلطات العمانية قد حثت حضت سلطنة يوم أمس ​طهران​ على الإفراج عن ناقلة ​النفط​ البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها ​الحرس الثوري​ يوم الجمعة الماضي في ​مضيق هرمز​، وطالبت كل الجهات بممارسة ضبط النفس وحل الخلافات دبلوماسيا.

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