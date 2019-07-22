حاتمي: ردنا على التصرف اللاشرعي للبريطانيين يدلل على قوتنا بمواجهة أي تهديد

أكد وزير الدفاع ال​ايران​ي أمير حاتمي ان "رد ​طهران​ على التصرف اللاقانوني للبريطانيين في ايقاف ناقلة ​النفط​ الايرانية يدلل على قوتها في مواجهة أي تهديد"، مشيراً إلى ان "ايران تخوض حرب الارادات مع الاعداء الذين يريدون تقويض عزيمة الشعب الايراني وإحداث فجوة في صفوفه المرصوصة".

ولفت إلى أن "الاعداء يرمون الى الايحاء بالندم اثر تمسك الشعب بعقيدته الا ان مقاومته وعزيمته الصلبة بفضل ​القيادة​ الحكيمة للشعب تزداد باستمرار" واصفاً ​القوات المسلحة​ بـ"مثابة الشريحة المهمة والنخبة في المجتمع لذلك يركز الاعداء على عزيمته وإن وعي القوات المسلحة وبصيرته تثمر عن تحركات أكثر صلابة كما إن 40 عاما من عمر ​الثورة الاسلامية​ المباركة شهدت الشموخ على مختلف الصعد العلمية والثقافية وغيرها".

واشار الى "حقد الاعداء حول الجهوزية الدفاعية للقوات المسلحة الايرانية"، لافتا الى ان "تقدما لافتا قد أحرز على جميع الصعيد الدفاعية والقتالية في المجالات الصاروخية والمضادات والالكترونيات وغيرها"، منوهاً الى "استهداف الطائرة الاميركية المسيرة في اجواء ​الخليج الفارسي​ والرد الذكي للقوات المسلحة الايرانية على هذا الاعتداء السافر يدلل على قوة ايران الاسلامية في مختلف الصعد الدفاعية والردعية".