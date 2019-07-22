أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن "اليابان تريد بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيراً إلى أن "اليابان تتوقع طلبا أميركيا لإرسال قواتها البحرية لحراسة منطقة مائية استراتيجية قبالة إيران"، مبينا أن "اليابان تريد لعب دور في عملية السلام بالمنطقة، قبل أن تتخذ قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية".
ولفت إلى أن "اليابان وإيران لديهما تاريخ طويل من العلاقات الجيدة، لكن الأحداث الأخيرة تزيد من التوترات في المنطقة لافتا في السياق الى تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين"، مؤكداً "اننا مصمّمون على توظيف هذه العلاقات الودية والعريقة لحل التوترات".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني: سنبذل ما بوسعنا لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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