رئيس الوزراء الياباني: سنبذل ما بوسعنا لتخفيف التوتر بين واشنطن وطهران

أكد رئيس الوزراء ​اليابان​ي ​شينزو آبي​ أن "اليابان تريد بذل كل ما في وسعها لتهدئة التوترات بين ​الولايات المتحدة​ و​إيران​"، مشيراً إلى أن "اليابان تتوقع طلبا أميركيا لإرسال قواتها البحرية لحراسة منطقة مائية استراتيجية قبالة إيران"، مبينا أن "اليابان تريد لعب دور في عملية السلام بالمنطقة، قبل أن تتخذ قرار الانضمام إلى الولايات المتحدة لحماية الملاحة الدولية".

ولفت إلى أن "اليابان وإيران لديهما تاريخ طويل من العلاقات الجيدة، لكن الأحداث الأخيرة تزيد من التوترات في المنطقة لافتا في السياق الى تبادل الزيارات بين كبار مسؤولي البلدين"، مؤكداً "اننا مصمّمون على توظيف هذه العلاقات الودية والعريقة لحل التوترات".